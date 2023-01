Sporting pensa em lateral do Galatasary para suceder a Porro

O Sporting pode avançar para a contratação de Sacha Boey caso se confirme a saída de Pedro Porro para o Tottenham, segundo "O Jogo".

O lateral-direito franco-camaronês, de 22 anos, tem-se destacado pelo Galatasaray. Esta temporada, leva duas assistências em 17 jogos.

O Sporting estaria disposto a abrir as negociações com uma oferta a rondar os sete milhões de euros, de acordo com o jornal. No entanto, o Galatasaray poderá pedir dez ou mais milhões de euros por Boey, que tem contrato até 2025 e, na última época, custou 1,5 milhões de euros.

Segundo a imprensa internacional, Sporting também segue o espanhol Pol Lirola, de 25 anos, emprestado pelo Marselha ao Elche, e o inglês Max Aarons, de 23 anos, que pertence ao Norwich, da II Liga inglesa.

De qualquer forma, qualquer avanço dependerá de Porro. O lateral-direito internacional espanhol, de 23 anos, continua a ser prioridade do Tottenham para janeiro, porém, o Sporting mantém-se intransigente: 45 milhões de euros ou nada. O Chelsea também está interessado.