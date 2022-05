Slimani deixa recado nas redes sociais. "Nunca irei parar"

Slimani também partilhou uma foto de adeptos do Sporting com máscaras da sua cara e escreveu: "Mais do que adeptos."

"Nunca irei parar", lê-se nas costas da camisola que o avançado do Sporting veste numa publicação partilhada no Instagram.

Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o treinador do Sporting frisou que Slimani "é um assunto completamente encerrado".

"Eu vou seguir o meu caminho, e passará do Sporting, e o Slimani não fará parte daquela que é a minha ideia para a próxima época", sublinhou Rúben Amorim, num esclarecimento final da situação do argelino.

Slimani, que tem contrato até 2023, regressou ao Sporting em janeiro, depois de rescindiu com o Lyon, mas foi perdendo espaço nas opções de Rúben Amorim até ser excluído. Marcou quatro golos, em 12 jogos, no entanto, desde o jogo com o Tondela, da jornada 29 do campeonato, para o qual não foi convocado, que se tornou caso em vez de solução.

Amorim esclareceu que prescindiu do jogador porque elege sempre os que trabalham melhor. Slimani respondeu ao treinador nas redes sociais, garantindo que trabalhou "sempre arduamente", e depois de duas aparições nos clássicos com FC Porto e Benfica não mais foi utilizado.