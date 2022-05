Champions na próxima época “é uma conquista, mas sabe a pouco”

Paulo Andrade, antigo administrador da Sporting SAD, vê o apuramento dos leões para a Liga dos Campeões como “uma conquista”, mas ressalva que “sabe a pouco” ao campeão nacional.

Com a vitória desde domingo frente ao Gil Vicente, por 4-1, o Sporting garantiu o segundo lugar do campeonato e o consequente apuramento direto para a liga milionária, adiando também a festa do FC Porto. Paulo Andrade acredita que a Liga ficou perdida nos jogos com Santa Clara e Sp. Braga.

“É pena porque podíamos ser bicampeões, até porque não acredito que o Porto consiga passar na Luz, mas é claro que este segundo lugar é extremamente importante do ponto de vista financeiro. Os três grandes carecem destas verbas como de pão para a boca”, diz em Bola Branca.

Segurar jogadores influentes

A presença na Liga dos Campeões em 2022/23 pode permitir ao leões manter alguns dos jogadores mais importantes do plantel. São “umas dezenas de milhões de euros” que Paulo de Almeida espera que possam “evitam a necessidade de se vender mais um ou dois jogadores”.

“Já sabemos que vamos perder o Sarabia. Depois o Matheus Nunes, o Palhinha e o Porro estão na primeira linha para poderem ser contratados pelos grandes europeus, não tenho dúvidas”, acredita.