FC Porto, a um ponto do título, pode ser campeão na Luz

O FC Porto precisa de conquistar um pontos nas duas jornadas que restam da I Liga para assegurar o título de campeão nacional. Depois da ronda 32 - vitória do FC Porto com o Vizela e vitória do Sporting sobre o Gil Vicente -, os dragões deixam de depender dos resultados do Sporting para celebrar antecipadamente e os festejos podem acontecer no Estádio da Luz, no próximo sábado.

Um empate com o Benfica é suficiente para garantir a conquista. Mesmo uma derrota na Luz pode significar título, caso o Sporting não vença o Portimonense no Algarve. Os leões, apesar da descrença de Rúben Amorim, ainda têm possibilidades matemáticas de revalidarem o título.

Para tal precisam de vencer os dois jogos que faltam - Portimonense e Santa Clara - e que o FC Porto perca ambos - Benfica e Estoril. Neste cenário os dois clubes terminaram o campeonato empatados e os leões têm vantagem no confronto direto. O critério de desempate seriam os golos marcados fora de casa, nos duelos entre ambos, e o Sporting empatou no Dragão a dois golos, ao passo que o jogo de Alvalade terminou com empate a uma bola.



Depois de duas jornadas em que já havia possibilidade de festa, o FC Porto tem nova oportunidade no sábado. O clássico com o Benfica está marcado para as 18h00. O Portimonense-Sporting é logo a seguir, às 20h30. Jogos com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.