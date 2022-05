Leões vencem Gil Vicente e adiam festa do título

EU

01 mai, 2022 PORTUGAL 21:55

Teria forçosamente de ver o RESUMO, no final deste jogo. Ver um repórter coberto de NEVES a espumar por ouvir um adepto Sportinguista RECUSAR apoio ao SLB no próximo fim de semana é o CUMULO do FANATISMO. Depois admiram-se de haver MOSQUITOS voadores. Um REPÓRTER, tem todo o direito de ter a sua cor clubista, mas com um MICROFONE nas mãos, manda o BOM SENSO que seja PROFISSIONAL. Ser profissional é ser NEUTRO ou ISENTO. Quanto ao JOGO, não posso dizer nada, pois os Senhores MILITARES, depois de Tancos devem ter ficado com ALUCINAÇÕES. O lance do Adan é tão violento, que recuso dizer seja o que for.