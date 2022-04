Rúben Amorim desmente discussão com Slimani

Rúben Amorim desmentiu que tenha existido qualquer discussão com Islam Slimani. O treinador do Sporting negou perentoriamente um rumor de que teria tido uma altercação com o argelino.

"Obviamente que é mentira. Até para o Slimani não é positivo, porque terá de arranjar outra solução para jogar. Nem sequer tivemos uma discussão. O Slimani não teve qualquer comportamento nem perto desse, não é justo fazer isso. E eu, sou treinador do Sporting, nunca me baixaria a esse nível de andar à porrada com um jogador", refutou Amorim, este sábado, em conferência de imprensa.

O avançado está afastado das opções e é "um assunto arrumado" para o treinador. Rúben Amorim exclui Slimani do jogo com o Tondela, explicando que o seu critério passa por escolher os jogadores que rendem mais nos treinos.

Slimani voltou a ser utilizado, no jogo com o Benfica, mas acabou por sair, em definitivo, das opções, não sendo chamado para o desafios com FC Porto, para as meias-finais da Taça, e com o Boavista, para o campeonato.

O jogador recorreu às redes sociais para responder às justificações apresentadas pelo treinador para o excluir da equipa. Slimani, de 33 anos, chegou ao Sporting em janeiro, proveniente do Lyon. Fez 12 jogos e marcou quatro golos.