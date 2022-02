Sporting oficializa contratações de Marcus Edwards e Slimani

Edwards vai vestir a camisola 23 do Sporting.

Marcus Edwards, de 23 anos, vai reforçar o Sporting e Rúben Amorim vê, assim, compensada a saída de Tiago Tomás para o Estugarda e, por outro lado, precavido o eventual regresso de Sarabia ao PSG. O inglês fez três temporadas no Vitória. Esta época, tem oito golos, em 24 jogos.

Além disso, o Vitória fica com "direito de preferência e exclusividade" para a transferência definitiva, a partir da época 2022/23, de Gonzalo Plata. Preferência essa que será "válida para outro(s) jogador(es) do Sporting caso não seja exercida pelo internacional equatoriano".

Catamo, de 21 anos, é emprestado ao Vitória até ao final da época. Os minhotos salvaguardam "preferência para extensão o vínculo com o internacional moçambicano para 2022/23".

Gaspar ruma a Guimarães em definitivo, com contrato válido até junho de 2026. O lateral-direito internacional angolano, de 28 anos, regressa ao Castelo, que defendeu entre 2014 e 2017, e abre a porta à saída de Sacko . O lateral-direito maliano foi oficializado nos franceses do Saint-Étienne.

O Vitória conseguiu, ainda, evitar pagar os 10% de mais-valia a que o Tottenham teria direito por Marcus Edwards. O clube inglês também prescindiu da compensação que lhe seria devida pelos direitos de formação do jogador.

Conforme a Renascença apurou e o Vitória confirma no site oficial , o Sporting paga 7,67 milhões de euros por 50% do passe do extremo inglês, de 23 anos. O acordo contempla, ainda, bónus que podem atingir um total de 500 mil euros, "mediante objetivos desportivos a atingir" pelos leões.

O Sporting oficializou as contratações de Marcus Edwards ao Vitória de Guimarães, tal como a Renascença avançara , e de Islam Slimani.

Slimani regressa a Alvalade, seis anos depois, a custo zero



O regresso de Slimani ao Sporting já tinha sido oficializado pelo Lyon, no anúncio da rescisão do contrato que unia o clube francês ao ponta de lança internacional argelino, de 33 anos, até ao final da época.

Slimani chegou a França em janeiro de 2021, proveniente do Leicester City, de Inglaterra, a custo zero. Disputou 37 jogos pelo Lyon e marcou oito golos. Agora, volta a Alvalade a custo zero, seis anos depois.

O argelino representou o Sporting entre 2013 e 2016. Nessas três temporadas, marcou 57 golos em 111 jogos e ajudou a conquistar uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

O regresso de Slimani a Alvalade foi facilitado pela saída de Tiago Tomás, emprestado aos alemães do Estugarda com opção de compra. Rúben Amorim volta a contar com dois avançados: o argelino e Paulinho.

Slimani volta a usar a camisola 9 do Sporting.