Lyon confirma Slimani no Sporting

O Lyon confirmou a mudança de Islam Slimani para o Sporting, esta segunda-feira, último dia do mercado de transferências.

Em comunicado no site oficial, o clube francês anunciou ter chegado a acordo com o ponta de lança internacional argelino, de 33 anos, para a rescisão de contrato e adiantou que ele vai regressar ao Sporting.

Slimani chegou a França em janeiro de 2021, proveniente do Leicester City, de Inglaterra, a custo zero. Tinha contrato até ao final da época.

"O ponta de lança argelino, que jogou 37 jogos (oito golos) com a camisola do Lyon, vai encontrar-se com o Sporting, um clube pelo qual já jogou entre 2013 e 2016", lê-se na nota oficial do emblema francês.

Nas três temporadas que jogou no Sporting, Slimani marcou 57 golos em 111 jogos e ajudou a conquistar uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

O regresso de Slimani a Alvalade foi facilitado pela saída de Tiago Tomás, emprestado aos alemães do Estugarda com opção de compra. Rúben Amorim volta a contar com dois avançados: o argelino e Paulinho.