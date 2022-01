Saint-Étienne vai fechar Sacko do Vitória de Guimarães

Sacko está de saída do Vitória de Guimarães e vai ser reforço do Saint-Étienne. A Renascença apurou que a chegada de Bruno Gaspar, por empréstimo do Sporting, viabiliza a saída do lateral-direito maliano, que esteve na atual edição da Taça das Nações Africanas.

O defesa, de 26 anos, cumpria a sétima época em Guimarães e era um dos capitães. Aliás, o Vitória transfere dois capitães, neste mercado, depois de já estar confirmada a saída de André André para a Arábia Saudita.

Sacko chegou a ser associado à possibilidade de reforçar o FC Porto, mas será jogador do Saint-Étienne, último classificado da liga francesa que apresenta proposta de cedência até ao final da temporada.

Bruno Gaspar ocupará o lugar de Sacko no plantel de Pepa e terá a concorrência de João Ferreira.

Gaspar regressa ao Vitória, clube que representou entre 2014 e 2017, antes de ser transferido para a Fiorentina. O defesa chega ao clube, por cedência do Sporting, envolvido na contratação de Edwards, pelos leões.