Pinto da Costa responde a Villas-Boas: "Ainda falo sem precisar que me digam o que vou dizer"

O presidente do FC Porto e recandidato, Jorge Nuno Pinto da Costa, responde à entrevista de André Villas-Boas à Renascença e ao Público.

"Hoje, o candidato, o sr. Villas-Boas disse que eu estava cansado, que estava gasto, que era uma candidatura para sair e fazer de um dos meus vice-presidentes um presidente. Eu não sei se estou gasto ou se não estou gasto. Mas eu ainda falo para vocês, sem precisar que me digam o que vou dizer e sem estar com o dedo a seguir as linhas", afirmou Pinto da Costa.

O líder dos dragões acrescenta: "Enquanto Deus me der vida não me importo de lutar sempre pelo FC Porto e se tiver que morrer durante um mandato para mim não é problema. Problema é que o FC Porto seja sempre dos sócios e que continue a ganhar”.

Perante adeptos na Casa do FC Porto de Rio Tinto, Pinto da Costa reforça: “Ainda hoje fui ao Museu, vi muita a gente a admirar as taças e ninguém à procura de ver se os capitais próprios estavam positivos ou negativos".

De recordar que André Villas-Boas diz, na "Hora da Verdade", da Renascença e do Público, que Pinto da Costa “não está em condições, neste momento, de presidir a mais quatro anos no FC Porto. O que se avizinha, pós-2024, é uma linha de sucessão direta para os vice-presidentes”.