Villas-Boas e as “debilidades” de Pinto da Costa: “Não está em condições de presidir mais quatro anos o FC Porto”

Na primeira entrevista de André Villas-Boas como candidato às eleições do FC Porto, o antigo treinador acusa Pinto da Costa de não ter condições para continuar a ser presidente do FC Porto.

O candidato a presidente nas eleições de 27 de abril é o convidado desta semana do programa Hora da Verdade, uma parceria entre a Renascença e o jornal Público, onde alerta para uma “linha de sucessão” que está a ser preparada para o caso de o atual presidente, de 86 anos, vencer o sufrágio.

“Tenho muito respeito pelo senhor presidente, mas penso que não está em condições, neste momento, de presidir a mais quatro anos no FC Porto. O que se avizinha, pós-2024, é uma linha de sucessão direta para os vice-presidentes”, diz, em entrevista à Renascença e ao Público.

Durante a conversa com mais de uma hora, que ficará disponível em texto e vídeo a partir desta quinta-feira, Villas-Boas aponta debilidades em Pinto da Costa que estão a permitir que terceiros se aproveitem do presidente do FC Porto.

“Eu, apesar de ser candidato à presidência do FC Porto, sou também sócio do FC Porto. Daí que, enquanto sócio e acionista, tenha pedido explicações sobre estes negócios cada vez mais promíscuos e de interesses de outras pessoas, onde me parece cada vez mais evidente que algumas pessoas, de certa forma, se estão a aproveitar da debilidade do presidente e da sua incapacidade, digamos assim”, responde André Villas-Boas, considerando o FC Porto “refém dos interesses”.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, o candidato às eleições de 27 de abril abordou todos os temas quentes relacionados com o universo azul e branco.

A primeira entrevista de Villas-Boas como candidato estará integralmente disponível, em texto e vídeo, a partir desta quinta-feira, 21 de março.