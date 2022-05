Pinto da Costa critica António Costa e Marcelo

Pinto da Costa critica, em declarações ao Porto Canal, as mensagens de felicitações do Presidente da Repúlica e do primeiro-ministro, pelo título nacional conquistado pelo FC Porto.

O presidente dos dragões diz que foi "propositadamente excluído" por António Costa e que Marcelo Rebelo de Sousa cedeu à mentalidade de um país "riculamente centralista".

"O senhor primeiro-ministro teve o cuidado de felicitar o FC Porto, os treinadores, os atletas e os adeptos, e teve o cuidado de pôr de parte os dirigentes. Considero-me felicitado em apenas uma pequena parte porque sou adepto. Como presidente considero que fui propositadamente excluído, o que não me faz diferença nenhuma", observa.



António Costa publicou a sua mensagem de parabéns nas redes sociais, enquanto Marcelo falou aos jornalistas, após um jantar em Matosinhos. Nenhum comunicou diretamente com o presidente do FC Porto: "Não recebi nada do Presidente da República nem do Governo. Recebi uma mensagem de parabéns, através de um outro diretor, do secretário de Estado do Desporto".