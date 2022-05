FC Porto conquista o 30.º título de campeão

Começa a era Pinto da Costa

Divórcio que, como já tantas vezes catalogado foi, durou apenas dois anos, pois Pinto da Costa regressou ao FC Porto, em 1982, como presidente. Aí se iniciaram 40 anos de mandato que fizeram de Pinto da Costa o presidente com mais títulos da história do futebol mundial.

Nesses 40 anos, o FC Porto conquistou 23 títulos de campeão nacional - mais do que todos os outros clubes, incluindo Benfica e Sporting, juntos. Mais que triplicou o registo anterior e foi pentacampeão entre 1994/95 e 1998/99, feito inédito e, até agora, sem igual no futebol português.

O jejum mais longo do FC Porto, desde 1982, foi de quatro anos sem ser campeão, entre 2013/14 e 2016/17. Além disso, nunca caiu do terceiro lugar, ao contrário das 18 vezes que terminara fora do pódio antes da presidência de Pinto da Costa. Chegou, até, a ser nono, em 1969/70.

Foi para terminar com o referido jejum de quatro temporadas - e impedir que o Benfica chegasse ao penta que Pinto da Costa contratou Sérgio Conceição, antigo jogador do clube, no verão de 2017. Foi aposta ganha: o treinador resmungão foi campeão nacional logo na primeira época.

Desde então, Sérgio Conceição tem sido campeão ano sim, ano não. Perdeu em 2018/19 para o Benfica, mas ganhou em 2019/20. Na época seguinte, o Sporting voltou a sagrar-se campeão ao fim de 19 anos de seca, no entanto, esta temporada, o FC Porto recuperou a taça.