"O Varandas ainda deve pensar que vai ser campeão"

A relação entre os dois deteriorou-se após o FC Porto-Sporting, da segunda volta do campeonato, em que Frederico Varandas denunciou um ambiente hostil e de complacência num jogo em que, afirmou, refletiu " 40 anos de Pinto da Costa ".

Pinto da Costa não recebeu qualquer mensagem do presidente do Sporting, a propósito do título de campeão assegurado pelo FC Porto, mas não estranha, porque, ironiza, "Varandas ainda deve estar a pensar que vai ser campeão".

O presidente do FC Porto reforça não ter sentido falta da mensagem de parabéns do presidente do Sporting e, tal como já tinha dito na noite da celebração, de Rui Costa também não teve contacto.