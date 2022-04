FC Porto entrega providência cautelar para suspender castigo a Pepe

O FC Porto submeteu uma providência cautelar para suspender o castigo de 23 dias a Pepe, segundo avança o "Jornal de Notícias".

O central internacional português foi suspenso por 23 dias devido aos incidentes na receção ao Sporting, a 11 de fevereiro, a contar para a jornada 22 do campeonato. Com esta providência cautelar, o Porto espera que Pepe possa jogar frente aos leões, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, na quinta-feira, e em Braga, na segunda-feira, em que os portistas se podem sagrar campeões nacionais.

A providência cautelar seguiu anexada a recurso do FC Porto para o Tribunal Arbitral do Desporto, que terá de aceitá-lo até quinta-feira para que Pepe possa jogar diante do Sporting. Em caso de rejeição, confirmar-se-á a baixa do central para os duelos com Sporting e Braga.

Pepe já esteve 13 dias suspenso de forma preventiva, pelo que lhe falta cumprir dez dias do castigo. O "JN" adianta, ainda, que é improvável que o capitão portista consiga estar no Dragão e no Municipal de Braga.