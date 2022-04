Sérgio Conceição "revoltado" com castigo de Pepe. "Não vale tudo para se ganhar"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, está "revoltado" com o castigo a Pepe, capitão do FC Porto, que falha a meia-final da Taça de Portugal frente ao Sporting. O técnico diz que "não vale tudo para se ganhar".

"É o 'timing' que vocês sabem, depois de tudo o que se passou. É o único de fora. É revoltante, mas é o futebol que temos. Vou repetir uma frase que disse há uns tempos: não vale tudo para se ganhar", disse, em conferência de imprensa.



Apesar da revolta, Conceição diz que é preciso ter "discernimento e capacidade de sermos ainda mais fortes".

Conceição garante que a altura em que o castigo foi aplicado não surpreende: "Há cerca de um mês que me cheirava mas é revoltante confirmar-se o que eu suspeitava. Já há alguma aceitação, já tinha ido alertando. As pessoas são muito previsíveis".