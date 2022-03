Vitinha estreia-se “com qualificação garantida e neste estádio é perfeito"

O médio Vitinha, do FC Porto, estreou-se na Seleção principal no estádio do Dragão e com o “bónus” da qualificação para o Mundial 2022.

“Era objetivo estar aqui, felizmente consegui. E poder estrear-me com qualificação garantida e neste estádio é perfeito", referiu Vitinha.

O jogador dos azuis e brancos promete continuar a trabalhar no FC Porto para merecer a chamada de Fernando Santos para a fase final no Qatar. "Ninguém tem lugar garantido nesta Seleção. Foi fruto do meu trabalho chegar aqui e será fruto do meu trabalho poder continuar a vir cá. E vou continuar a fazê-lo."

Portugal venceu a Macedónia do Norte, por 2-0, com golos de Bruno Fernandes, e qualificou-se para a fase final do Mundial.