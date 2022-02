Porto já ganhou sem Díaz e tem almofada pontual para gerir

Gaspar compreende que a saída de Luis Díaz pode criar alguns problemas ao FC Porto, mas o antigo central dos dragões recorda que a equipa "já jogou sem o Díaz e conseguiu ganhar".

Nesse sentido, tem a convicção de que Sérgio Conceição tem armas para manter o primeiro lugar até ao fim do campeonato. Goza, ainda, o treinador do FC Porto de uma "almofada pontual que lhe dá uma salvaguarda", anota o antigo defesa.

O próximo jogo do Porto é em Arouca, no domingo, e, apesar da margem de seis pontos, destacada por Gaspar, o ex-jogador assinala que nesta fase, em que as decisões começam a ganhar forma, os jogos tornam-se mais difíceis.