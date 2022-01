Adiar jogo com o Estoril? Sérgio Conceição aponta para os regulamentos

O treinador deixa ainda elogios à equipa de Bruno Pinheiro: "Só tem três derrotas, é uma equipa muito bem trabalhada, não sofre muitos golos. Espera-nos um jogo difícil, não sabemos que jogadores vão entrar no nosso jogo. Estamos focados na nossa equipa, nas nossas dinâmicas para vencermos o jogo".

"Temos de ganhar o jogo e temos de justificar essa vitória. Não podemos esquecer que o FC Porto também não está na máxima força. Os sub-23 do Estoril ganharam a Liga Revelação, estamos atentos, observei um ou dois jogos para precaver um ou outro elemento que pode entrar na equipa. As vitórias, se acontecem, são sempre merecidas", diz.

O clube canarinho conta com mais de 30 casos de infeção na estrutura toda . O Porto não conta com Zaidu e Nanú, na CAN, e os lesionados Pepe, Marcano, Manafá e João Mário. Sérgio Conceição diz que Porto "terá de justificar a vitória".

"Sou treinador, não decido nada disso. Temos de respeitar os regulamentos, houve uma reunião, os clubes estiveram todos e ficou acordado um limite 13 jogadores. Os regulamentos são para respeitar. Também temos muitas baixas, se calhar temos mais baixas que o Estoril. Estamos aqui para respeitar os regulamentos, vamos a jogo. Se gostava de defrontar as duas equipas na máxima força? Claro que sim", começou por dizer.

O treinador do Porto diz que não esteve envolvido na decisão de recusar o pedido, recorda os regulamentos da prova e diz que a sua equipa até poderá ter mais baixas do que o Estoril.

Sérgio Conceição não fez parte da decisão e remete para os regulamentos recentemente alterados da Liga de Clubes, quando questionado sobre o pedido de adiamento do jogo por parte do Estoril, rejeitado pelo FC Porto .

Treinador do FC Porto recorda duas temporadas com (...)

Sem medo de facilitismo

Depois de duas vitórias convincentes frente ao Benfica, Sérgio Conceição acredita que não haverá facilitismo por excesso de confiança.

"Espero que não. O que me demonstraram nos treinos foi que não mudou nada. Foram duas vitórias, não ganhamos nada. Podem ser importantes para chegarmos ao fim e ganharmos esses dois títulos, mas as vitórias fazem parte do percurso", explica.

Sem João Mário, Manafá e Nanú, Conceição assume que Jesús Corona é uma possibilidade forte para ser o lateral-direito.

"Tem trabalhado de forma normal, não começou a época como as anteriores. É um jogador que se empenha nos treinos, conhece posição de lateral-direito. Já o fez várias vezes e com resultados muito positivos. Estamos com dificuldade a nível de laterais, o João Mário também não era lateral e foi trabalhado. Trabalhamos para arranjar soluções", atira.

Sérgio Conceição está perto de cumprir 10 anos de carreira e fez o balanço "positivo, não extraordinario". "Acho que deveria ter ganho mais. Faz parte da minha exigencia. Foi muito difícil, estou a meio do percurso, cada dia é um dia novo para ser melhor", termina

O FC Porto lidera a I Liga com os mesmos 44 pontos do que o Sporting. Benfica é terceiro, com menos sete, 37 somados.

Os dragões jogam em casa do Estoril neste sábado, às 18h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.