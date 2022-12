Mundial. Titulares e Ronaldo fora do primeiro treino de preparação para os "quartos"

A seleção nacional arrancou, na manhã desta quarta-feira, a preparação para os quartos de final do Mundial 2022 com apenas 12 jogadores na primeira sessão de treinos.

Como é habitual, os titulares do jogo do dia anterior ficam-se pelo ginásio em trabalho de recuperação física. Aos 11 jogadores junta-se ainda Cristiano Ronaldo, que ficou também em recuperação.

O capitão da seleção nacional começou o jogo no banco pela primeira vez neste Campeonato do Mundo, foi lançado aos 74 minutos e ainda teve um golo anulado por fora de jogo.

No final do jogo, Fernando Santos garantiu que a escolha foi estratégica e não teve a ver com o seu desentendimento em relação às suas palavras no momento da substituição frente à Coreia do Sul.

"O assunto ficou sanado, tal como já tinha dito. É bom olhar para o exemplo que este extraordinário jogador, para mim o melhor do mundo, deu em termos de profissionalismo. Capitão, a forma como celebrou os golos, a forma como entrou, com uma vontade enorme. Só temos de enaltecer o espírito da equipa", disse.

Para além dos 12 jogadores no ginásio, Fernando Santos também não conta com os lesionados Danilo Pereira e Nuno Mendes, que devem falhar o restante torneio.

O selecionador orientou um treino com 12 jogadores: Rui Patrício, José Sá, João Cancelo, António Silva, João Palhinha, Rúben Neves, João Mário, Vitinha, Matheus Nunes, André Silva, Rafael Leão e Ricardo Horta.

Depois de eliminar a Suíça, Portugal tem confronto marcado com Marrocos nos quartos de final, um jogo marcado para sábado, às 15h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.