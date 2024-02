Diogo Ribeiro sagra-se campeão do mundo em 50 metros mariposa

O nadador português Diogo Ribeiro sagrou-se campeão mundial nos 50 metros mariposa, esta segunda-feira, em Doha, no Catar.

O atleta de 19 anos era o mais novo dos oito que marcaram presença na final e único com menos de 20 anos de idade. Venceu a prova com a marca de 22s97, à frente do norte-americano Michael Andrew, apontado como outro dos favoritos, e do australiano Cameron McEvoy.

Diogo Ribeiro não teve o melhor arranque, mas acabou por conseguir recuperar a distância e vencer a medalha de ouro: "Não tenho palavras, o início não foi bom, mas estou muito feliz por ser campeão do mundo".

É a primeira medalha de ouro da história da natação portuguesa em Campeonatos do Mundo.