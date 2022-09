Histórico. Diogo Ribeiro conquista terceira medalha de ouro no Mundial júnior

O anterior recorde era de Andrei Minakov, com 23.05 segundos.

Diogo Ribeiro fez 22.96 segundos, recorde do mundo júnior.

O português Diogo Ribeiro venceu a final dos 50m mariposa no Mundial de juniores de natação e bateu o recorde do mundo da categoria.

Nas medalhas ficaram também Daniel Gracik (23.46) e Casper Puggaard (23.96).

Nas eliminatórias o jovem luso de 17 anos tinha feito 23,12 segundos.

É a terceira medalha de ouro do nadador do Benfica, em Lima, no Peru, depois de conquistar também os 50 metros livres e os 100 metros mariposa.

Já no Europeu de seniores, Diogo Ribeiro tinha sido medalhado com o bronze nos 50 metros mariposa.