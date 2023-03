Recorde nacional dura quatro horas. Diogo Ribeiro regista novo máximo nos 100 metros livres

O nadador português Diogo Ribeiro estabeleceu novo recorde nacional nos 100 metros livres, que o próprio tinha definido quatro horas antes, esta manhã, durante o Open de Portugal.

Diogo Ribeiro venceu a final e melhorou a marca. De manhã, tinha registado 48,01 segundos e passou para os 47,98 segundos.

Miguel Nascimento ficou no segundo lugar, com marca de 49,63 segundos. Tiago Costa, do Sporting, fechou o pódio, já acima dos 50 segundos.

Diogo Ribeiro, do Benfica e com apenas 18 anos, já garantiu presença em duas provas dos Jogos Olímpicos de 2024. Esta manhã, o recorde nacional já tinha sido suficiente para confirmar presença nos 100 metros livres. Na quinta-feira, apurou-se para os 50 metros livres também com recorde nacional e melhor marca mundial do ano.

O nadador é, assim, o primeiro e o segundo português a carimbar o passaporte para Paris 2024. Mais um feito para um nadador que, em 2022, já chamara à atenção com a tripla medalha de ouro nos Mundiais de juniores, nos 50 metros mariposa, 50 livres e 100 mariposa.

Em entrevista à Renascença, na quinta-feira, após a primeira qualificação para Paris, o presidente da Federação Portuguesa de Natação, António José Silva, afirmou que Diogo Ribeiro tem a "característica dos campeões" e vai ser "um dos melhores atletas que já representaram Portugal".

"O horizonte dele só acaba no Olimpo, que é ser o primeiro dos primeiros. Não tenho dúvidas. Ele tem a característica dos campeões, que é nunca estar satisfeito com o que alcançou e não tem medo de assumir esse objetivo. (...) Ele poderá ser uma referência na natação portuguesa e um dos melhores desportistas que já representaram o país", destacou.



Ainda antes dos Jogos Olímpicos, Diogo Ribeiro terá oportunidade de mostrar resultados nos Mundiais, em julho, em Fukuoka, no Japão.