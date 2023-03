Diogo Ribeiro é o primeiro e o segundo português qualificado para Paris 2024

O nadador português Diogo Ribeiro garantiu, esta sexta-feira, a sua segunda qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Depois do apuramento nos 50 metros livres, com recorde nacional e melhor marca mundial do ano, o atleta, de 18 anos, também garantiu os mínimos nos 100 metros livres, durante o Open de Portugal. Também nesta distância estabeleceu novo recorde nacional: 48,01 segundos.

Diogo Ribeiro é, assim, o primeiro e o segundo português a carimbar o passaporte para Paris 2024. Mais um feito para um nadador que, em 2022, já chamara à atenção com a tripla medalha de ouro nos Mundiais de juniores, nos 50 metros mariposa, 50 livres e 100 mariposa.