João Sousa fecha "top-60" do "ranking" mundial de ténis

João Sousa perdeu um lugar no "ranking" mundial de ténis, esta semana, e é o número 60 da classificação ATP. O tenista português está em Wimbledon e na 1.ª ronda do quadro de singulares defronta o francês Richard Gasquet.

Nuno Borges, que não conseguiu o apuramento para o torneio de singulares no All England Club, também caiu um lugar no "ranking" para a posição 123. Gastão Elias é o terceiro melhor tenista nacional, no lugar 187.