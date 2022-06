João Sousa defronta Richard Gasquet na 1.ª ronda em Wimbledon

João Sousa vai defrontar Richard Gasquet na 1.ª ronda do torneio de Wimbledon. Será o segundo encontro do número um nacional com o tenista francês este ano, depois de Sousa o ter batido nas meias-finais do Open de Genebra na Suíça.

Semi-finalista do Grand Slam britânico em 2015, Gasquet, agora com 36 anos, conquistou o seu último título no circuito ATP em relva, em 2018, no Open de 's-Hertongenbosch. O francês, número 69 do "ranking" mundial, tem ainda mais duas conquistas em relva, ambas em Nottingham, em 2005 e 2006.

João Sousa, 59 da classificação ATP, é o único tenista português no quadro principal de Wimbledon, torneio em que chegou aos outavos de final em 2019. Foi batido, na altura, por Rafa Nadal. Se vencer Gasquet, o tenista português defrontará na 2.ª ronda o vencedor do encontro entre o croata Marin Cilic (17) e o norte-americano Mackenzie McDonald (52)

Nuno Borges, apesar de ter sido eliminado no "qualifying", ainda sonha com a possibilidade de se estrear em Wimbledon. O maiato tem estatuto de "lucky loser" e se houver duas desistências é repescado para o quadro principal.

Djokovic e Nadal sem a concorrência de Medvedev

O sorteio do quadro de singulares masculinos não contou com o número um do mundo, Daniil Medvedev, uma vez que a organização decidiu não aceitar inscrições de tenistas russos e bielorrussos, devido à guerra na Ucrânia.



Com Zverev, número dois do "ranking", lesionado, Novad Djokovic, terceiro da classificação, é o cabeça de série número um no torneio britânico. O sérvio inicia a defesa do título frente ao sul-coreano Soonwoo Kwon (75). Já Rafael Nadal, vencedor em Roland Garros, joga com o argentino Francisco Cerundolo (42). O vencedor do Estoril Open, o argentino Sebastian Baez, joga com o japonês Taro Daniel na 1.ª ronda no All England Club.

Além de Medevedev e Zverev, nota ainda para a ausência de Roger Federer, que continua a recuperar de uma operação a um joelho.

O torneio de Wimbledon começa na segunda-feira, 27 de junho, e termina no dia 10 de julho.

[notícia atualizada às 11h27]