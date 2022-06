Zverev rompeu "vários ligamentos" do pé direito em Roland Garros

O tenista alemão Alexander Zverev, número três mundial, informou, este sábado, que rompeu "vários ligamentos" do pé direito, na sequência da entorse que o obrigou a desistir na meia-final de Roland Garros, diante de Rafael Nadal, na sexta-feira.

"De acordo com os primeiros exames médicos, parece que rompi vários ligamentos laterais do meu pé direito. Vou viajar para a Alemanha na segunda-feira, para efetuar mais exames e determinar qual a melhor e mais rápida forma de recuperar", escreveu Zverev, na rede social Instagram.

O germânico, de 25 anos, agradeceu "todo o apoio" que tem recebido desde sexta-feira e concluiu a publicação com um "até à próxima, Roland Garros".

Zverev lesionou-se com gravidade no início do "tie-break" do segundo set do encontro das meias-finais de Roland Garros, diante de Rafael Nadal, numa altura em que o espanhol já tinha vencido o primeiro parcial, por 7-6 (10-8), e quando o segundo estava empatado 6-6.

Num movimento natural de deslizar em court, o tenista natural de Hamburgo torceu o pé direito, sucumbido às dores de uma lesão aparentemente grave, que o fez sair do court Philippe Chatrier de cadeiras de rodas.