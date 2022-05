Nuno Borges mantém boa forma no Open de Praga

Nuno Borges venceu o italiano Riccardo Bonadio no encontro inaugural do Open de Praga, na República Checa, e segue para a 2.ª ronda do torneio.

O tenista português, número 132 do mundo e segundo cabeça de série no Challenger checo, venceu, em dois sets, por 6-2 e 6-4. Bonadio, 238 do "ranking" ATP, ainda quebrou o serviço do português no segundo parcial, mas Nuno Borges recuperou e fechou a partida a seu favor.

O tenista maiato mantém a boa forma, depois de ter vencido o Estoril Open em pares, ao lado de Francisco Cabral, e de ter subido ao "top-100" do "ranking" de duplas. O par português estará de novo em ação, agora na terra batida de Praga. Na 1.ª ronda defrontam a dupla formada pelo alemão Maximilian Marterer e pelo austríaco Sebastian Ofner.

Em singulares, na 2.ª ronda, Nuno Borges vai defrontar o búlgaro Dimitar Kuzmanov (206), que na primeira eliminatória venceu o ucraniano Illya Marchenko, por 6-1 e 6-3.