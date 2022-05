Nuno Borges e Francisco Cabral venceram este domingo o Estoril Open em pares e fizeram história para o ténis português.

É a primeira dupla nacional a conquistar o Estoril Open.

Na partida realizada no court central do Clube de Ténis do Estoril, Nuno Borges e Francisco Cabral bateram na final a dupla sueco-argentino André Göransson e Máximo González.

O triunfo aconteceu em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 6-3, numa partida que durou uma hora e três minutos.