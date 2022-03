Campeã olímpica americana detida na Rússia

A basquetebolista americana Brittney Griner foi detida na Rússia, de acordo com o "New York Times". De acordo com as autoridades do país, a campeã olímpica tinha "óleo de haxixe" na bagagem no Aeroporto de Moscovo.

Os serviços russos anunciaram que tinham detido uma atleta americana com duas medalhas de ouro olímpicas, sem revelar o nome da jogador. Mais tarde, a agência noticiosa russa TASS revelou que se tratava de Brittney Griner, sete vezes All-Star americana e vencedora dos Jogos Olímpicos em 2021 e 2016 com a seleção americana.

De acordo com o comunicado das autoridades, foi aberto um caso criminal de tráfico de droga em grande escala, o que na Rússia implica uma pena de entre 5 até 10 anos na Rússia.

Muitas basquetebolistas americanas aproveitam a pausa da WNBA para jogar no campeonato russo, onde os salários são mais lucrativos. Griner joga desde 2015 no Phoenix Mercury, nos Estados Unidos, e no UMMC Ekaterinburg, da Rússia.

A detenção da atleta surge durante a invasão da Rússia na Ucrânia, com fortes sanções para o país liderado por Vladimir Putin por parte dos países da NATO, nomeadamente dos Estados Unidos da América.