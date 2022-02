Biden anuncia sanções. "Putin declarou guerra e vai sofrer consequências"

O Presidente norte-americano afirma que a invasão da Ucrânia pela Rússia é um "ataque sem justificação, premeditado e planeado durante meses". Numa declarações ao país, Joe Biden anuncia sanções para tentar "estrangular" Moscovo e juro fidelidade aos aliados da NATO.

"Foi tentada a via do diálogo e avisámos durante semanas que isto ia acontecer", afirmou Joe Biden.

"Putin declarou esta guerra e agora a Rússia vai sofrer as consequências", nomeadamente fortes sanções económicas concertas no seio do G7, disse o Presidente norte-americano.

Biden considera que o Presidente russo, Vladimir Putin, "quer restabelecer a antiga União Soviética" e garante que os Estados Unidos vão "congelar o financiamento à Rússia".