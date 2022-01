Djokovic retido à entrada da Austrália por problemas com o visto

Novak Djokovic viu travada a sua entrada na Austrália, esta quarta-feira, alegadamente por problemas burocráticos com o visto com o qual se apresentou no aeroporto de Melbourne.

Segundo o jornal "The Australian", Djokovic está a tentar entrar no país com um visto de trabalho, que "exigia a concordância do governo do estado de Vitória", de que Melbourne é a capital.

A ministra de Estado de Victoria, Jaala Pulford, disse no Twitter que as autoridades que representa se recusaram a apoiar o pedido de visto com a dita exceção médica.

“O governo federal questionou se vamos apoiar o pedido de visto do Novak Djokovic para disputar o Open da Austrália e não o vamos fazer. Sempre dissemos que os vistos são uma questão do governo e que as isenções médicas são da responsabilidade dos médicos”, esclareceu.