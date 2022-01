Primeiro-ministro australiano admite enviar Djokovic "para casa no primeiro avião"

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, anunciou, esta quarta-feira, que exigirá ao tenista Novak Djokovic prova de que a "isenção médica" que recebeu para participar no Open da Austrália é justificada, caso contrário será enviado "para casa no primeiro avião". A federação australiana de ténis (TA), promotora do Open da Austrália, confirmou na terça-feira ter concedido uma “isenção médica” ao tenista sérvio, líder do "ranking" mundial, para que pudesse jogar o primeiro Grand Slam do ano, entre 17 e 30 de janeiro, uma vez que Djokovic não apresentou o comprovativo de vacinação completa contra a Covid-19 exigido para participar no torneio. A federação australiana de ténis (TA), promotora do Open da Austrália, confirmou na terça-feira ter concedido uma “isenção médica” ao tenista sérvio, líder do "ranking" mundial, para que pudesse jogar o primeiro Grand Slam do ano, entre 17 e 30 de janeiro, uma vez que Djokovic não apresentou o comprovativo de vacinação completa contra a Covid-19 exigido para participar no torneio.

Scott Morrison disse estar a aguardar que Novak Djokovic “forneça evidências” para justificar o pedido de isenção médica e que, se o fundamento for insuficiente, “não será tratado de forma diferente e voltará para casa no primeiro avião”.

“Não haverá regras especiais para Novak Djokovic. Nem um pouco”, insistiu o primeiro-ministro australiano em conferência de imprensa, após a polémica levantada em redor do regime de exceção aplicado ao jogador sérvio.

O presidente da TA e diretor do Open da Austrália, Craig Tiley, também pediu a Novak Djokovic que revelasse o motivo da sua isenção médica. Certamente seria útil se Novak [Djokovic] explicasse as condições sob as quais ele se inscreveu [no Open da Austrália] e obteve uma isenção”, disse Craig Tiley, acrescentando que encorajou o sérvio a falar à comunidade sobre o assunto. O responsável adiantou que Novak Djokovic não recebeu nenhum tratamento preferencial para obter essa isenção, durante um processo supervisionado pelas autoridades australianas e pelo estado de Victoria.