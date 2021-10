Chinês Zhang Boheng campeão do mundo de "all around"

O chinês Zhang Boheng bateu o japonês Daiki Hashimoto, esta sexta-feira, na luta pelo ouro no concurso geral ("all around") dos Mundiais de ginástica, a decorrer em Kitakyushu, Japão, por uma diferença mínima.

Ausente da equipa chinesa nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Boheng mostrou-se agora o mais forte do mundo, com uma pontuação de 87,981. Pouquíssimo acima dos 87,964 que registou Hashimoto, o recém-laureado campeão olímpico, de 19 anos, que teve de contentar-se com a prata. O ucraniano Illia Kovtun ficou com o bronze, com 84,899 pontos.

O novo campeão, nascido em 2000, conseguiu as pontuações mais altas em três dos seis eventos da prova: solo, cavalo e barras paralelas.

A vitória de Zhang Boheng surpreendeu, uma vez que Hashimoto era o favorito a conseguir uma "dobradinha" de ouros. O japonês tinha-se consagrado como o mais jovem campeão olímpico no "all around".

A campeã feminina do concurso geral, realizado na quinta-feira, foi a russa Angelina Melnikova, numa final em que Filipa Martins alcançou o sétimo lugar, o melhor resultado de sempre da ginástica portuguesa.

Os Mundiais prosseguem sábado e domingo com as finais de cada aparelho, no feminino e no masculino. Filipa Martins, que conseguiu um apuramento inédito nas barras assimétricas, entra em ação às 10h25.