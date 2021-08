Diário dos Jogos: Patrícia Mamona "voa" para a segunda medalha portuguesa

Veja também:

A medalha de Patrícia Mamona, o recorde do mundo do triplo salto, a marca caída de Francis Obikwelu, a grande prestação de Auriol Dongmo e a dupla medalha de ouro no salto em altura são os destaques deste domingo dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020

Comecemos pela melhor prestação portuguesa até agora. A pequena, mas gigante Patrícia Mamona pulverizou o recorde nacional do triplo salto em três ensaios e conquistou a medalha de prata, com a melhor marca de 17,01 metros, mais 35 centímetros do que o recorde anterior, que ela própria estabelecera. Uma prata que sabe a ouro, dado que a venezuelana Yulimar Rojas competia num campeonato à parte e tal foi a superioridade da portuguesa em relação às demais.

Que campeonato era esse em que Yulimar Rojas competia sozinha? O do recorde do mundo, dado que a medalha de ouro já era, praticamente, dado adquirido. À derradeira tentativa, a venezuelana saltou 15,67 metros. Bateu por 17 centímetros a anterior marca mundial, de 15,50 metros, que pertencia à ucraniana Inessa Kravets e resistia há 26 anos.