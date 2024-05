"Não podemos ficar reféns". António Miguel Cardoso confirma saída e lamenta atitude de Álvaro Pacheco

António Miguel Cardoso, presidente do Vitória de Guimarães, confirmou a saída do treinador Álvaro Pacheco e lamentou algumas atitudes do treinador que sairá, a custo zero e ao que tudo indica, para o Vasco da Gama.

Em conferência de imprensa, o dirigente quis esclarecer "todos os factos da realidade do clube desde o dia 29 de abril", data em que Pacheco reuniu com dirigentes dos brasileiros do Cuiabá.

A 28 de abril, António Miguel Cardoso revela que foi contactado por um representante do treinador, que "comunicou que pretendia reunir-se pessoal e presencialmente com representantes de um clube brasileiro e se o presidente via algum inconveniente na realização dessa reunião".

O presidente aceitou, mas "sob condição de que acontecesse de forma discreta e totalmente sigilosa, condição que deixou ficar bem clara". Isso não aconteceu.

O técnico nunca informou quando e onde se iria reunir com os dirigentes do Cuiabá, o que aconteceu no dia 29 de abril. Álvaro Pacheco, sem informar ninguém da direção, faltou a um evento privado da equipa com o propósito de motivar os jogadores para o fim da época, para se reunir, em Lisboa, com o emblema brasileiro.

A reunião tornou-se pública: "Na manhã de 30 de abril, os responsáveis pelo Vitória são confrontados com uma fotografia do treinador Álvaro Pacheco partilhada numa rede social por um conhecido restaurante de Lisboa, acompanhado por uma outra pessoa, e com o seguinte comentário: “resistirá o treinador português ao anunciado chamamento brasileiro?”.

António Miguel Cardoso manifestou o seu desagrado com o empresário de Álvaro Pacheco "pelo completo desrespeito pelas condições acordadas relativamente à discrição e sigilo na realização da reunião, e que perante o que havia acontecido o treinador Álvaro Pacheco tinha de clarificar se estava na disposição de permanecer como treinador do Vitória".

A resposta foi clara: Álvaro Pacheco queria sair no final da temporada. Pelo meio, António Miguel Cardoso alega que tomou conhecimento que "Álvaro Pacheco havia mantido com o mesmo clube brasileiro diversas reuniões através de videoconferência, sem que disso tenha dado conhecimento aos responsáveis do Vitória".