"Recebi proposta, mas nunca quis sair". Álvaro Pacheco não confirma rescisão com o Vitória no fim da época

O treinador Álvaro Pacheco diz que "nunca esteve nos planos deixar o Vitória de Guimarães" e não confirma saída do clube no final da temporada.

A SportTV revelou que Álvaro Pacheco e Vitória já rescindiram contrato para a próxima época, após uma reunião do treinador com os brasileiros do Cuiabá sem o conhecimento do clube. Em conferência de imprensa, o treinador garante que está de consciência tranquila.

"Nunca esteve nos meus planos deixar o Vitória, não vou mentir que tive uma proposta, mas nunca quis sair. Mais importante do que eu, é proteger o meu grupo de trabalho. O melhor para o clube é focarmo-nos no futuro. Estou super de consciência tranquila. Fui sempre leal a todos os clubes por onde passei. Neste momento tenho contrato com o Vitória de Guimarães e estou focado nos objetivos do clube e queremos fazer história", disse.

Álvaro Pacheco confirma uma reunião com o Cuiabá - que acabou por contratar Petit -, mas desmente que tenha sido feita à revelia do clube.

"Em tudo na vida, faço sempre às claras. O Cuiabá sempre soube que não ia sair a meio da época. Mesmo assim, sentaram-se comigo. Vocês sabem que eu não sou parvo nem irresponsável para ir a Lisboa jantar um restaurante conhecido, se não existisse concordância entre todas as partes. Não esteve na minha cabeça sair do Vitória, acho que há uma história por fazer aqui", disse.

O Vitória está no 5.º lugar da I Liga, com 60 pontos somados. Está apenas a três pontos do FC Porto, que ocupa o último lugar do pódio.