Álvaro Pacheco confirmado no Vitória. "Pressão dos adeptos tem de ser combustível"

O Vitória de Guimarães apresentou Álvaro Pacheco como novo treinador, esta quarta-feira. O técnico, que sucede a Paulo Turra, quer "tornar a pressão dos adeptos em combustível" para uma boa temporada.

Na conferência de imprensa de apresentação, Pacheco agradece o convite para "representar um dos maiores clubes portugueses", que considera ser "uma honra e uma responsabilidade muito grandes".

"Temos de pegar na exigência da massa adepta e levar pelo positivo: tem de ser o combustível para conseguirmos os nossos objetivos. Temos de pegar na pressão e tornar em combustível para nós. Quero uma equipa capaz em todos os momentos. Vai demorar o seu tempo, mas esta casa exige que no próximo jogo já mostremos uma identidade diferente e façamos tudo para conquistar os três pontos", vinca.



"ADN Vitória": jogar bem, apostar nos jovens e vencer

Álvaro Pacheco considera que o Vitória "tem tudo a ver" consigo, por ser "um clube ambicioso e guerreiro". O objetivo, agora, é respeitar o "ADN do Vitória", ou seja, jogar bonito e pelos três pontos.

"Quero uma equipa ambiciosa, que lute em todos os campos para honrar o símbolo e que seja capaz de lutar pelos três pontos contra qualquer adversário. Somos Vitória", declara, antes de acrescentar:

"Vejo um plantel jovem, com muito potencial, identificado com a filosofia do clube de potenciar a sua matéria prima. Conseguimos fazer coisas bonitas. Temos de fazer o melhor que somos capazes, com futebol positivo, atraente, que apaixone os vitorianos. Pretendemos criar uma identidade, uma ideia de jogo, e quando estiver bem enraizada sermos super competitivos e orgulhar a massa associativa."

Pacheco pretende, assim, "construir o presente para que o futuro encha de orgulho" quem torce e quem joga pelo Vitória de Guimarães.

Sob o signo do três: terceiro clube, terceiro treinador

Álvaro Pacheco é o terceiro treinador do Vitória, esta época. Sucede ao brasileiro Paulo Turra, que chegou no final de agosto, para substituir Moreno, que se demitira após a eliminação da Liga Conferência.

O Vitória de Guimarães está no sexto lugar da Liga, com 13 pontos, os mesmos que o Braga, a um do Boavista e a três do FC Porto.



Esta é a terceira experiência de Álvaro Pacheco na I Liga: subiu o Vizela do Campeonato de Portugal ao principal escalão, antes de sair a meio da temporada passada; esta época, orientou o Estoril Praia até ao final de setembro, não tendo resistido aos maus resultados.