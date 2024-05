Álvaro Pacheco deixa Vitória de Guimarães antes da última jornada

Álvaro Pacheco está de saída do Vitória de Guimarães, após falhar o treino desta quarta-feira, de preparação à visita ao Arouca, da 34.ª e última jornada da I Liga, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

O treinador português, de 52 anos, está a ser associado a uma transferência para o Vasco da Gama, 13.º classificado do campeonato brasileiro. O Vitória tem conferência de imprensa marcada para as 12h00, com a presença do presidente, António Miguel Cardoso.

No início de maio, a Sport TV revelou que Pacheco e o Vitória já tinham rescindido contrato para a próxima época, depois de uma reunião entre o técnico e o Cuiabá, alegadamente sem o conhecimento do clube minhoto. Em conferência de imprensa, o treinador admitiu ter-se reunido com a equipa brasileira - que acabou por contratar Petit -, mas desmentiu que o tivesse feito à revelia do Vitória: "Estou de consciência tranquila."



"Em tudo na vida, faço sempre às claras. O Cuiabá sempre soube que não ia sair a meio da época. Mesmo assim, sentaram-se comigo. Vocês sabem que eu não sou parvo nem irresponsável para ir a Lisboa jantar um restaurante conhecido, se não existisse concordância entre todas as partes. Não esteve na minha cabeça sair do Vitória, acho que há uma história por fazer aqui", afirmou o treinador, na altura.