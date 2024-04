Chaves e Estoril empatam em partida com agressões entre adeptos e jogadores

O Desportivo de Chaves e o Estoril empataram 2-2 num jogo da jornada 30 da I Liga que teve um final polémico que a Liga condenou "de forma veemente".

Uma invasão de campo quando decorria o período de descontos do jogo resultou em desacatos e agressões entre adeptos flavienses e jogadores do Estoril Praia, numa altura em que o marcador registava 1-2.

O guarda-redes Marcelo Carné e Pedro Álvaro foram expulsos por responderam a agressões, com agressões, e quatro adeptos flavienses foram detidos.

Após uma paragem de cerca de 20 minutos, o jogo foi retomado, com a equipa da casa a chegar ao 2-2 com um golo aos 90+20 minutos, por intermédio de Morim, quando na baliza do Estoril Praia, reduzido a nove jogadores, o avançado João Carlos assumia a posição de guarda-redes.

Com esta igualdade, o Chaves sobe aos 23 pontos, mas continua aflito na tabela. Já o Estoril chega aos 30 pontos.

Em reação, o Estoril declarou que "quem agrediu em Chaves ganhou vantagem"". Para o Chaves, o culpado foi o guarda-redes Marcelo Carné, que acusa de ter feito "sucessivas preocupações".

A PSP confirmou, pelo menos, seis detenções entre os adeptos.