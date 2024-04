Liga “condena de forma veemente os incidentes” do Chaves - Estoril

A Liga Portugal “condena de forma veemente os incidentes” ocorridos durante o jogo entre o D. Chaves e o Estoril.

O organizador dos campeonatos profissionais “exorta os adeptos à adoção de comportamentos responsáveis, condizentes com o espetáculo que deve ser, sempre, um jogo de futebol”.

“A Liga Portugal exorta também as autoridades competentes a serem implacáveis com quem, graças a atitudes inadmissíveis, perturbou o normal desenrolar do encontro em questão”.

De recordar que adeptos invadiram o relvado e entraram em confrontos com o guarda-redes do Estoril. Pelo menos quatro adeptos foram detidos e dois jogadores dos canarinhos foram expulsos, por responderem a agressões, com agressões.