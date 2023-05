Evangelista despede-se de Arouca. "Saio muito orgulhoso de tudo o que conseguimos"

Armando Evangelista despede-se do comando técnico do Arouca após "momentos inesquecíveis". Numa mensagem nas redes sociais, o treinador deixou vários agradecimentos pelas últimas três temporadas.

"Hoje é o dia em que me despeço da minha casa nos últimos 3 anos. Juntos, vivemos momentos inesquecíveis e não podia estar mais grato a tudo o que o FC Arouca e a Vila de Arouca me deram. Saio muito orgulhoso de tudo o que conseguimos: regressámos à I Liga e regressámos às competições europeias", pode ler-se.



O treinador recebeu proposta para a renovação de contrato, mas optou por deixar o clube. Daniel Ramos é o substituto provável de Evangelista.

Armando Evangelista agradece aos jogadores por "terem dado o melhor em cada treino e em cada jogo, e por terem vestido a camisola do FC Arouca com brio e dedicação".

À direção, Evangelista agradece a confiança: "O vosso apoio e dedicação constantes foram essenciais para alcançarmos os nossos objetivos. Trabalhar convosco foi sempre uma experiência enriquecedora".

"Neste momento de despedida, reafirmo que levo comigo memórias inesquecíveis que vão durar uma vida. O FC Arouca e a vila de Arouca estarão sempre no meu coração. Desejo-vos todo o sucesso no futuro. Continuem a escrever a História deste Clube com a garra e determinação que os Arouquenses merecem", termina.

O treinador de 49 anos deixa o clube depois de ter apurado o Arouca para a Liga Conferência ao alcançar o 5.º lugar da classificação, igualando a melhor prestação da história do clube.

O técnico cumpriu três temporadas ao serviço do Arouca, tendo sido o responsável pela subida de divisão à I Liga, em 2020/21. Na época passada, assegurou a manutenção e esta época levou o clube às provas europeias.