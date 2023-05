Daniel Ramos é o desejo do Arouca para substituir Evangelista

Daniel Ramos é o treinador que o Arouca quer para substituir Armando Evangelista, que deixou o clube como a Renascença noticiou.

Ramos, de 52 anos, está fora do ativo desde março do ano passado, após passagem pelo comando técnico do Al-Faisaly, da Arábia Saudita.

O técnico tem experiência de provas europeias, que já disputou com o Marítimo na Liga Europa, em 2017/18, e com o Santa Clara na Liga Conferência, em 2021/22. Daniel Ramos figura como o principal favorito a assumir o comando técnico do Arouca, que vai também disputar a Liga Conferência na próxima época.

Ao longo da carreira, orientou mais de 150 jogos na I Liga e passou pelo Santa Clara, Boavista, Rio Ave, Desportivo de Chaves, Marítimo, Famalicão, Ribeirão, Trofense, Vizela, Moreirense, Dragões Sandinenses e Vilanovense.

Armando Evangelista recusou proposta para renovar com o Arouca e deixou clube após três épocas.

Esta temporada, conseguiu igualar a melhor época da história do clube e terminar na 5.ª posição e apurar o Arouca para a Liga Conferência.