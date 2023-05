Arouca fica no quinto lugar e vai à 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência

O Arouca conquistou o quinto lugar do campeonato e consequente apuramento para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, à última jornada do campeonato, este sábado.

Os arouquenses entraram para esta última jornada no 6.º lugar, atrás do Vitória de Guimarães, mas aproveitaram a derrota dos minhotos frente ao FC Porto para subir ao 5.º lugar.

A equipa orientada por Armando Evangelista já tinha o apuramento europeu decidido, mas a vitória em casa do Portimonense, por 2-0, com golos de Antony, aos 49 minutos, e um autogolo de Park, aos 51 minutos, colocou o Arouca no 5.º lugar da tabela.

O Arouca iguala a melhor classificação da sua história, o 5.º lugar de 2015/16, com Lito Vidigal no comando técnico, e também a melhor pontuação da sua história, com 54 pontos.

