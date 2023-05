Filipe Martins. "Tenho um orgulho enorme em dizer que sou treinador do Casa Pia"

O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, elogia os seus jogadores, apesar da derrota no Dragão (2-1). “Estou muito orgulhoso do que fizemos hoje aqui e os parabéns aos meus jogadores”.

"Acho que fomos muito competentes no jogo que fizemos hoje, com apenas uma diferença. Na primeira parte com muito mais disponibilidade física para sair em transições. Foi pena termos ficado logo com uma substituição a menos porque sabíamos que ia ser um jogo de muito desgaste e isso retirou-nos uma substituição que sabíamos que ao longo do jogo podia ser necessário. Acho que demos uma amostra de organização e de quem quis vir jogar o jogo pelo jogo, não nos remetendo à defesa", disse.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos gansos reforça: "Na primeira parte tivemos bastantes oportunidades de fazer mais do que um golo, mas depois o ritmo foi aumentando, alguns jogadores com alguma quebra física”.

“Demos hoje a amostra daquilo que foi a nossa época, que foi de organização, qualidade, onde às vezes os resultados nos sorriram mais e outras menos. Temos de tirar o chapéu a esta equipa e tenho um orgulho enorme em dizer que sou treinador do Casa Pia".

O tento do triunfo do FC Porto surgiu aos 90+3, mas Filipe Martins desvaloriza. "O futebol é jogado até ao último segundo, na semana passada empatámos aos 90'+6. O futebol é bonito por isso mesmo, é jogado desde o primeiro ao último segundo”.

“O FC Porto teve o mérito de dar tudo, e sabíamos que eles hoje tinham de dar a vida porque não queriam perder o campeonato. Acho que isso ainda valoriza mais o que fizemos hoje aqui".

O FC Porto derrotou o Casa Pia, por 2-1, com remontada e mantém-se na luta pelo título com quatro pontos de desvantagem sobre o Benfica, a duas jornadas do fim do campeonato.