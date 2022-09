Málaga vai para tribunal após transferência falhada de Ricardo Horta

A transferência falhada de Ricardo Horta para o Benfica vai ser caso de tribunal. O Málaga garantiu que vai agir judicialmente, através de uma conferência de imprensa de José María Muñoz, administrador judicial do clube, uma vez que tem "uma série de direitos" após ter chegado uma oferta aos minhotos.

"O Málaga tem um contrato com o Braga de quando o jogador foi transferido e isso tem de ser cumprido. O Málaga não impediu nenhuma operação. Se o Braga quisesse vendê-lo ao Benfica, eles poderiam tê-lo feito. Recebemos a visita dos representantes do jogador, estamos a recolher informações, e a partir daí vamos agir. O contrato diz muito claramente que se chegar uma oferta e não for aceite, temos uma série de direitos", disse.

José María Muñoz explica que o clube só recebeu "a visita de um advogado de Braga e depois dos representantes do Ricardo Horta. Nunca tivemos uma oferta escrita, tudo foi de boca em boca, por telefonemas, talvez demasiados", disse.

O Málaga não revela a percentagem do passe de Horta que tem devido a um "pacto de confidencialidade no contrato". No entanto, a imprensa aponta a 67% dos direitos económicos.

"Até receber a oferta final, não sei quanto podemos reclamar. É a minha obrigação como administrador judicial fazer essa reclamação para o bem do clube", garante.

Já esta segunda-feira, o presidente do Braga, António Salvador, garante que o caso de Horta "nunca foi uma novela" e destacou a continuidade do capitão.