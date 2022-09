António Salvador: "Nunca houve uma novela em torno do Ricardo Horta"

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, garante que "nunca houve uma novela" em torno da possível transferência de Ricardo Horta para o Benfica.

Em declarações à margem do "Football Talks", o dirigente diz estar "muito satisfeito" por continuar a contar com o melhor marcador da história do clube.

"Nunca houve novela em todo do Ricardo Horta, é um símbolo do nosso clube. Estamos muito satisfeito de o ter connosco, é um grande profissional, é o capitão e um jogador muito querido pela massa adepta. Só o Braga decide sobre vender os seus ativos. Para se vender qualquer jogador, tem de haver pressupostos a serem cumpridos no entendimento do Braga e isso não houve no caso do Ricardo Horta", disse.

O presidente minhoto diz que "nunca o ouvi e nunca os meus assessores me disseram que o Ricardo Horta disse publicamente que gostaria de jogar no Benfica. Está muito satisfeito e feliz por continuar no Braga, vai continuar a fazer grandes jogos".

Salvador aplaudiu as palavras do presidente do Sporting, Frederico Varandas: "Fico satisfeito quando clubes grandes percebem que temos de olhar para um todo e não só para alguns clubes, queremos um futebol melhor, as equipas mais competitivas e só assim podemos ter um futebol melhor em 2030".

"O Braga tem vindo a fazer o seu caminho, tem trabalhado de forma sustentada, dentro das receitas que temos. Lutamos para que sejam maiores. As equipas de topo só conseguem lutar lá fora e contribuir para o 'ranking' vendendo todos os anos. É a nossa luta, criar outras receitas para não estar constantemente a vender. Temos crescendo, criado infraestruturas. Braga está nesse caminho", termina.