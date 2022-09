Conselho de Disciplina da FPF "não pondera" castigar jornalista por pergunta a Rúben Amorim

Segundo a mesma fonte do organismo, foi decidido atribuir ao processo "natureza urgente", que deverá servir também para "clarificar uma aparente desconformidade constitucional" da norma que está no regulamento de competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

"O CD estava obrigado pelas normas do regulamento da Liga a instaurar um procedimento disciplinar, uma vez que constava no relatório do delegado, mas não pondera sancionar a jornalista", disse fonte oficial do Conselho de Disciplina da FPF, contactada pela Renascença .

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) garantiu, esta quinta-feira, que não está a ponderar sancionar a jornalista da Sport TV Rita Latas por uma pergunta ao treinador do Sporting, Rúben Amorim, numa "flash interview" pós-jogo do campeonato.

Sindicato fala em "atropelo". Ministro pede recuo



Em declarações à Renascença, o presidente do Sindicato dos Jornalistas considerou um "atropelo" à liberdade de imprensa, consagrada na Constituição, o processo instaurado pelo CD da FPF à jornalista.



O processo foi instaurado a 30 de agosto, depois de Rita Latas ter feito, na zona de entrevistas rápidas, no final do encontro entre Sporting e Chaves, uma pergunta "fora contexto do jogo que acabara de terminar" a Amorim. A pergunta era relacionada com o ex-jogador do Sporting Islam Slimani.

Em nota enviada às redações, esta quinta-feira, o ministro da Cultura, que é também responsável pela tutela da Comunicação Social, considerou que a decisão de abrir processo disciplinar à jornalista da Sport TV "limita a liberdade de imprensa" e pediu ao CD que reconsiderasse.

"Acompanho com muita preocupação uma decisão que limita a liberdade de imprensa e que põe em causa princípios basilares da nossa Constituição. (...) Apelo, por isso, a que o Conselho de Disciplina da FPF reconsidere a sua posição", lia-se na nota de Pedro Adão e Silva.

O processo disciplinar a Rita Latas teve por base uma indicação do delegado do Sporting, que pediu ao delegado da Liga que escrevesse no relatório a pergunta, por ser uma questão fora do contexto do jogo.