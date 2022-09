Governo diz que processo disciplinar a jornalista da Sport TV "limita a liberdade de imprensa"

Rita Latas é alvo de inquérito disciplinar por ter feito uma pergunta que não estava relacionado com o jogo, na entrevista a Rúben Amorim, após o Sporting 0-2 Desportivo de Chaves, algo que vai contra os regulamentos da Liga. Em nota oficial enviada às redações, Pedro Adão e Silva critica a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Os jornalistas que desempenham as suas funções por ocasião do jogo são agentes desportivos", lia-se no comunicado do organismo federativo.

Entre as duas opções , o órgão optou instaurar um processo "para que no seu âmbito pudesse, através de uma reflexão mais detida, ser ponderada a necessidade de concordância entre a proteção dos valores desportivos e a proteção da liberdade de expressão".

Sindicato fala de atropelo à liberdade de imprensa



Contactado pela Renascença, o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Luís Simões, disse tratar-se de um atropelo nunca visto à liberdade de imprensa, consagrado na Constituição.

“Total estupefação. Eu não me lembro de um atropelo maior ao que está consagrado na Constituição, a liberdade de imprensa. Um jornalista não é nem nunca será um agente desportivo, como se diz, e as perguntas dos jornalistas não podem ser combinadas nem protocoladas”, afirma o Luís Simões.

O Sindicato dos Jornalistas promete agir judicialmente, perante um caso que o deixou estupefacto.

“Nós vamos agir com uma ação. Estou em contacto com o nosso departamento jurídico e vamos ver a melhor forma de o fazer. Porque não entendo como é que um conselho composto por eminentes juristas pode de ânimo leve fazer algo que todos eles sabem que viola a Constituição e viola este princípio sagrado da liberdade de imprensa e de expressão e de perguntar o que nós entendemos que devemos perguntar”, sublinha Luís Simões.

O processo disciplinar à jornalista da Sport TV teve por base uma indicação do delegado do Sporting, que pediu ao delegado da Liga que escrevesse no relatório a pergunta de Rita Latas, por ser uma questão fora do contexto do jogo.