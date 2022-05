Presidente dos treinadores fala em "declarações inadmissíveis" de Jorge Jesus

As declarações do técnico português, feitas ao portal UOL Esporte, abriram uma cratera de críticas ao "mister" e, fazendo fé que foram mesmo proferidas, José Pereira considera-as "inadmissíveis" e diz que são prejudiciais para a imagem dos treinadores lusos.

Nestas declarações a Bola Branca, José Pereira afirma que o sucesso dos técnicos portugueses no Brasil não merecia este momento. "Deixa uma marca negativa" no que diz respeito ao "relacionamento entre os treinadores portugueses".

O presidente da ANTF ainda não teve oportunidade de falar com Jorge Jesus, mas antecipa essa intenção, pois considera essencial "esclarecer com profundidade e precisão" o que sucedeu, para posteriormente falar com os dois treinadores e "normalizar o que de há uns anos a esta parte tem sido praticado".

O dirigente defende que deve ser reposta a tranquilidade, lembrando que "se queremos ser respeitados, temos de respeitar os outros".

Paulo Sousa é o atual treinador do Flamengo e foi contratado poucos dias antes da saída de Jorge Jesus do Benfica, que chegou a ser contactado pelos dirigentes brasileiros para regressar ao clube.